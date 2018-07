Volante Simião pode ser mais um a desfalcar o Guarani O Guarani pode ter até três desfalques para a partida contra o Barueri, no próximo domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Após Fumagalli, que também é dúvida, e Rossini, suspenso, agora é o volante Wellington Simião que não sabe se entrará em campo.