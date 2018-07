Volante sofre lesão e desfalca Atlético-MG por 6 meses

BELO HORIZONTE - O técnico Paulo Autuori recebeu uma má notícia nesta sexta-feira. O treinador foi informado pelo departamento médico do Atlético Mineiro de que o volante Lucas Cândido será baixa do time nos próximos seis meses.

O jogador, de apenas 20 anos, sofreu grave lesão na goleada de 5 a 0 sobre o URT, na quarta-feira passada, e deverá ficar afastado por ao menos meio ano. "O Lucas sofreu uma entorse no joelho, uma lesão grave, com ruptura do ligamento cruzado anterior, estiramento parcial dos ligamentos colaterais e rompimento do menisco", explicou o médico Rodrigo Lasmar.

O especialista informou que Lucas Cândido precisará passar por cirurgia no local, ainda sem data definida. "Ele ficará um período de três a quatro semanas com o local imobilizado e, depois, fará cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior", afirmou. "Nesses casos, leva-se em torno de seis a oito meses para recuperação completa e retorno aos gramados", disse o médico.