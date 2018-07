Volante sonha com coro da torcida: 'fica, Richarlyson' Richarlyson tem contrato com o Atlético-MG apenas até o fim do ano e sonha em continuar no clube mineiro para 2013. Mas até agora a diretoria ainda não o procurou para que o vínculo seja renovado. Para comover o presidente Alexandre Kalil, ele espera contar com os atleticanos, que serão torcida única no clássico deste domingo diante do Cruzeiro, no Independência.