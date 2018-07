Volante Souza chega ao Grêmio mirando Olimpíada

O jogador tem 22 anos e, por isso, tem idade para defender o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres. Titular da seleção no vice-campeonato do Mundial Sub-20 de 2009, ele foi negociado com o Porto no ano seguinte e acabou sumindo do noticiário. Agora, quer mostrar serviço a Mano Menezes para estar na Olimpíada.

"Aqui visibilidade é maior, em relação à seleção e à Olimpíada. Voltei para jogar mais também", disse ele, que vinha sendo reserva no Porto. "Eu queria regressar ao Brasil, porque o futebol vem crescendo. O Grêmio é um clube sério, me deram boas indicações daqui. Já tinha falado com outras pessoas que atuaram por aqui e só me falaram coisas boas do Grêmio", disse ele.

Apresentado com a camisa 5, que era de Fábio Rochemback, negociado com o futebol chinês, Souza pode fazer sua estreia já neste sábado, contra o São José. Fernando está suspenso e Léo Gago se recupera de lesão. Por isso Caio Júnior espera contar com seu último reforço já na próxima partida. Caso tenha condições burocráticas (seu nome ainda não apareceu no BID), Souza quer jogar.

"Fiquei quatro ou cinco dias sem treinar, mas até sexta-feira estarei bem melhor. Se o Caio optar por mim, tentarei ajudar. Conversei com o professor que gosto de jogar como segundo volante. É a minha preferência", revelou o novo gremista.