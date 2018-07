Volante Souza destaca entrega do São Paulo no setor de marcação

SÃO PAULO - Vice-líder do Brasileirão, o São Paulo tomou em dois jogos apenas um gol e está invicto. O time se reapresentou nesta terça-feira após o empate com o Cruzeiro no último domingo e o volante Souza destacou que o empenho coletivo tem sido a chave para o bom desempenho da defesa Tricolor neste início de Campeonato.

"A equipe vive um bom momento e, assim, conseguimos ter tranquilidade para jogar. E isso passa por todos os setores, porque os zagueiros têm ajudado bastante também. No meu setor, o Maicon me ajuda a neutralizar os adversários e, dessa forma, evitamos a movimentação dos atacantes", disse o jogador de 25 anos.

O único gol sofrido pelo São Paulo até agora foi em uma cobrança de falta de Julio Baptista, do Cruzeiro. O elenco sabe da responsabilidade de fazer uma boa campanha para apagar o desempenho ruim de 2013, quando o clube lutou para não ser rebaixado, e contou que o apoio do técnico Muricy Ramalho tem sido decisivo para dar segurança ao grupo. "O Muricy tem me passado muita confiança. Temos que valorizar isso, porque deixa o grupo mais confiante para trabalhar e buscar os resultados", afirmou o volante.

Nesta manhã de terça-feira o elenco são-paulino foi dividido em dois grupos. O primeiro, formado pelos titulares que participaram da partida com o Cruzeiro, fizeram um treino físico-técnico em gramado reduzido, também com os membros da comissão técnica. Enquanto isso, no campo principal do CT, os suplentes disputaram um jogo-treino contra os juniores que foi acompanhado de perto por Muricy Ramalho.

O próximo compromisso do time será no próximo sábado contra o Coritiba, no Pacaembu. O jogo não poderá ser realizado no Morumbi porque o estádio recebe os preparativos para o show da banda One Direction.