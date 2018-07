Volante Souza, do Grêmio, admite que está na mira do São Paulo

PORTO ALEGRE - Titular do Grêmio durante quase toda a campanha do vice-campeonato no Brasileirão de 2013, o volante Souza está na mira do São Paulo. O próprio jogador admitiu nesta terça-feira, em entrevista à Rádio ESPN, que recebeu a sondagem para trocar Porto Alegre pelo Morumbi. Ele assumiu que gostou da ideia, mas garante que não quer trair o clube que o repatriou.

"Conversei com meu empresário logo que acabou o Brasileiro, ele disse que o São Paulo realmente entrou em contato para saber de mim. Tenho contrato até 2017 com o Grêmio e meu pensamento é continuar. Ele disse que qualquer novidade que houvesse me ligaria e até agora não me ligou", explicou Souza.

No começo do ano, o Grêmio pagou cerca de 3 milhões de euros para adquirir 50% dos direitos econômicos do volante junto ao Porto. O clube português, porém, ainda é dono de 25% e precisa dar aval para qualquer negociação.

O próprio Souza admite que uma das possibilidades de ele se transferir para o Morumbi seria ser incluído numa negociação que deixasse o zagueiro Rhodolfo definitivamente em Porto Alegre - atualmente o jogador está emprestado pelo São Paulo.

"Essa conversa vem desde outubro, cheguei a perguntar para ele (Rodolfo). Depois a gente veio de férias e aí começou a sair mais notícias, mas não falei mais com ele", disse Souza, que garante que pensa no lado do Grêmio. "Só sairia do Grêmio se fosse algo bastante agradável para mim e para eles também. A gente sabe que ingratidão no futebol ela existe e não quero passar por isso."