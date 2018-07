Volante Souza faz treino físico e é dúvida no Grêmio Única dúvida do técnico Vanderlei Luxemburgo para escalar o Grêmio diante do Barcelona de Guayaquil (Equador), quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, o volante Souza realizou treino físico no gramado do Estádio Olímpico nesta segunda-feira. O jogador treinou junto daqueles que não participaram do empate com o Coritiba, sábado.