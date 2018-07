Volante Thiago Motta troca Inter de Milão pelo PSG

PARIS - O Paris Saint-Germain prometia ser o clube a fazer as principais contratações da janela de transferências europeias neste mês de janeiro. Quis Alexandre Pato, Beckham, Tevez, mas acabou acertando com reforços de menor peso. Nesta terça-feira, no último dia da janela, o PSG concretizou a contratação de Thiago Motta, que estava na Inter de Milão.

O volante, naturalizado italiano, é o terceiro brasileiro contratado nesta janela de transferências. O clube que tem Leonardo como diretor esportivo também já havia se reforçado com o lateral-esquerdo Maxwell (ex-Barcelona) e o zagueiro Alex (Chelsea). Eles se juntam a Ceará (ex-Inter) e Nenê (ex-Santos).

Thiago Motta trabalhou com Leonardo na Inter de Milão na temporada passada, quando o clube milanês foi treinado pelo ex-lateral. O jogador de 29 anos, formado nas categorias de base do Barcelona, estava na Inter há dois anos e meio e, nesta temporada, havia participado de 10 jogos do Campeonato Italiano, sempre como titular, tendo marcado três gols.

O jogador será apresentado na quarta-feira à tarde no Parques dos Príncipes, com a presença de Leonardo. Ele vestirá a camisa 28 do PSG e é o último reforço dos franceses para a temporada.