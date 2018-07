Volante ucraniano do Bayern é suspenso por 3 jogos O volante ucraniano Anatoliy Tymoshchuk, do Bayern de Munique, foi suspenso por três partidas nesta segunda-feira pela Federação Alemã de Futebol, depois de ter sido expulso no último domingo na vitória por 2 a 1 sobre o Augsburg. O resultado fez sua equipe disparar na liderança do Campeonato Alemão, ficando cinco pontos à frente do Borussia Dortmund, atual vice-líder.