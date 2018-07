Volante uruguaio Eguren pode virar reforço do Palmeiras

SÃO PAULO - O volante Sebastián Eguren poderá se tornar um novo reforço para o Palmeiras. O jogador de 32 anos, que está no Brasil com a seleção do Uruguai para a disputa da Copa das Confederações, pertence ao Libertad, mesmo clube do recém-contratado meia Mendieta, mas não faz parte dos planos do técnico Rubens Israel.

O empresário do jogador, Régis Marquez, negocia a liberação do volante, que chegaria sem custos ao Palestra Itália. A intenção é que a situação do jogador seja definida até o início da semana que vem. Outros dois atletas que chamaram a atenção do Palmeiras e que estão no Libertad são o volante Guiñazu, ex-Inter, e o atacante Velázquez, mas as negociações não foram adiante.

O técnico Gilson Kleina pediu também a contratação do atacante William, da Ponte Preta, mas a diretoria descartou o negócio. O clube de Campinas, porém, deixou claro que não abre mão do jogador, autor de três gols neste Campeonato Brasileiro.