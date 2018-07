Volante vai a julgamento e pode desfalcar a Portuguesa

SÃO PAULO - Efetivado como comandante da Portuguesa para a sequência da temporada, o técnico Edson Pimenta pode ganhar um desfalque para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o volante Ferdinando sentará no banco dos réus do Superior Tribunal de Justiça (STJD) para ser julgado pela expulsão contra o Internacional, pela quarta rodada, e pode pegar até cinco jogos de gancho.

Conforme relato do árbitro Wagner Reway-MT, o meio-campista da Lusa deu "um tapa no rosto" de Williams, do time gaúcho, e será julgado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), acusado de jogada violenta. A pena para esta infração é de suspensão entre um e seis jogos, já descontada a automática. Sendo assim, caso pegue pena máxima, ele desfalcará a Lusa por mais cinco jogos.

A Portuguesa voltou aos trabalhos na manhã desta quinta-feira, após uma semana de folga. e fará treinos físicos. O time paulistano volta a campo contra o Cruzeiro, no próximo dia 6 de julho, sábado, às 21 horas, no Estádio do Canindé.