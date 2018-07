Volante Valencia mira sequência como titular do Fluminense

A vitória sobre o Atlético-PR no domingo trouxe, além de alegria, alívio para o volante Edwin Valencia. Após três meses, o colombiano pôde enfim retornar ao time titular do Fluminense e com direito a um triunfo em Curitiba, cidade no qual despontou no futebol brasileiro.

"É especial. Fiquei conhecido no futebol brasileiro atuando aqui em Curitiba. Fiquei muito feliz de jogar neste estádio lindo, numa cidade linda como Curitiba, e por ter conseguido fazer uma boa partida", comemora o volante, referindo-se à reformada Arena da Baixada.

Valencia voltou ao time principal do Fluminense após passar maus bocados nos últimos meses. Com uma lesão na panturrilha direita, ficou fora de algumas partidas do time no início do Brasileirão. E, sem se recuperar, acabou sendo cortado da delegação colombiana às vésperas da Copa do Mundo.

A reabilitação completa e o retorno aos gramados deram alívio ao volante. "Primeiro, fiquei muito feliz de ter voltado a jogar como titular e ter ajudado o time a vencer", declarou Valencia, que já mira uma sequência entre os titulares do Flu. "Depois de tanto tempo machucado, ter a oportunidade de ser titular me deixou muito contente".

O volante começou jogando no domingo por opção do técnico Cristóvão Borges, que preferiu povoar o meio-campo, em detrimento do ataque. Assim, Valencia reforçou o setor, substituindo Walter. Rafael Sobis foi o único titular no começo da partida.