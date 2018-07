Volante Wellington é operado e desfalca o Inter por cinco meses

O Internacional informou nesta quinta-feira que o volante Wellington precisou ser submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo. O jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior no confronto contra o Cruzeiro, no último dia 4, foi operado em São Paulo nesta tarde e ficará afastado do futebol por cerca de cinco meses.

Wellington passou por cirurgia quase duas semanas depois de ter sofrido a contusão e a diretoria do Inter explicou que a demora se deu pelo fato de o jogador estar emprestado pelo São Paulo . Era necessário uma consulta com o time paulista, detentor de seus direitos, antes que o procedimento fosse realizado.

"O departamento médico do Internacional indicou tratamento cirúrgico de imediato, mas como o atleta está emprestado, precisávamos entrar em um acordo com o São Paulo. Além disso, o próprio jogador pediu uma segunda opinião, do especialista de sua confiança. Esse processo retardou um pouco a operação, mas nada que irá prejudicar a recuperação", disse o diretor médico do time gaúcho, Paulo Rabello.

Wellington está emprestado pelo São Paulo ao Internacional até maio de 2015. Caso o contrato seja cumprido, deverá voltar para atuar somente mais dois meses pelo time gaúcho. De acordo com o site oficial do clube, o procedimento realizado nesta quinta foi bem sucedido e o jogador iniciará em breve o trabalho fisioterápico.

Sem ele, o Inter segue a preparação para o duelo deste domingo, contra o Corinthians, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quinta, a equipe realizou mais um treino e após a atividade o meia Alan Patrick comentou sobre o que foi falado pelo técnico Abel Braga para o confronto.

"Dedicação, concentração, foco, saber o que vai ser feito, rever as jogadas, acho que tudo isso é fundamental. O Abel vem trabalhando isso com a gente. A adrenalina vai estar lá em cima e acho que nossa equipe está bem preparada para fazer um grande jogo. A gente vem de uma sequência muito boa dentro de casa e a gente quer manter. Então, é entrar concentrado e focado no nosso objetivo", disse.