Volante Wellington promete aproveitar a chance no time titular do São Paulo

SÃO PAULO - Incontestável no São Paulo no segundo semestre de 2012, Wellington perdeu espaço com a instabilidade da equipe nas últimas semanas, mas agora deve ter uma nova oportunidade para reconquistar seu espaço no time. O volante deverá ser escalado pelo técnico Ney Franco para substituir o suspenso Denilson no jogo contra o Paulista, nesta quarta-feira, em Jundiaí, pela 15ª rodada do Campeonato Paulista.

Assim, ele quer aproveitar a oportunidade para voltar a ter a confiança do treinador do São Paulo. "Estou com uma expectativa muito grande. Ainda não sei se vou jogar, mas estou preparado para entrar e dar meu máximo para ajudar o São Paulo", afirmou.

Com Maicon em alta, Wellington sabe que está disputando a vaga de titular com Denilson. "Jogamos a maior parte do ano juntos e neste momento estamos disputando a posição. É uma briga saudável, que inclui outros grandes jogadores também, cada um sempre buscando o melhor para o São Paulo", disse.

Wellington avalia que as suspensões nos jogos contra Arsenal, pela Copa Libertadores, e São Bernardo, no Campeonato Paulista, acabaram atrapalhando sua sequência no São Paulo. "Infelizmente tive que cumprir duas suspensões quase em sequência e isso acabou atrapalhando minha série de jogos. Agora é correr contra o tempo e buscar novamente meu espaço entre os titulares", comentou.