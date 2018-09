Volante Willian Maranhão projeta 'grande passagem' pelo Vasco

Mais novo reforço do Vasco, o volante Willian Maranhão afirmou nesta quarta-feira que projeta fazer uma "grande passagem" pelo time carioca, com o qual acertou contrato até o fim da temporada, por empréstimo. Ele pertence ao Santa Cruz.

"É uma oportunidade única e vou tentar aproveitá-la da melhor forma possível. Sempre sonhei em jogar numa grande equipe, trabalhei bastante para chegar, então quero ter uma grande passagem aqui", disse o jogador de 22 anos, que já atuou no futebol carioca, ao defender o Boavista entre 2014 e o início deste ano, antes de se transferir para o Santa Cruz.

Natural de São Luís (MA), Willian Maranhão diz ter como ponto forte a cobertura da defesa. "Sou um jogador de boa marcação, mas que também gosta de chegar ao ataque para finalizar e dar passes. Vários familiares meus são vascaínos. Eu mesmo torci muito para o Vasco quando era moleque. Quero ajudar o clube a conquistar coisas grandes", afirmou.

A chegada do reforço deve dar novo fôlego à defesa carioca, uma vez que o Vasco detém a terceira pior defesa do campeonato. Além disso, Maranhão será o primeiro volante canhoto à disposição do técnico Alberto Valentim. Os demais, como Bruno Cosendey, Bruno Silva, Desábato, Andrey e Raul, são destros.

De tão preocupado com a necessidade de suprir as lacunas no meio-campo e na defesa, o Vasco já conta com o jogador desde o início da semana, que treina normalmente com os demais companheiros. Maranhão já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto a defender o time na partida contra o América-MG, no Independência, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada do Brasileirão.