Volante Willians admite ansiedade pela estreia no Internacional

PORTO ALEGRE - Depois de 15 dias de preparação, o volante Willians fará sua estreia com a camisa do Inter nesta quarta-feira, quando o técnico Dunga começa a escalar os titulares na disputa do Campeonato Gaúcho - nas duas rodadas anteriores, usou apenas os reservas. E o jogador não esconde a ansiedade para entrar em campo pelo novo clube, em jogo contra o Novo Hamburgo, em Gravataí (RS).

"Está sendo muito legal tudo que estou vivendo. A expectativa de começar a jogar é grande, pois sei que apostam muito no meu futebol e não vou decepcioná-los. Vencer seria um bom presente", disse Willians, que completou 27 anos nesta terça-feira e já escolheu a vitória sobre o Novo Hamburgo, nesta quarta, como o presente ideal de aniversário.

Principal reforço do Inter na temporada, Willians veio da Udinese e assinou por quatro anos com o clube gaúcho. Ele está sem jogar desde o dia 2 de dezembro, quando ainda estava na disputa do Campeonato Italiano. Mas acredita que está bem preparado para a estreia desta quarta-feira. "Tenho treinado com empenho desde que cheguei. O dia a dia é importante, mas não sou diferente da maioria dos atletas e o que mais quero agora é jogar", avisou o volante.