Volante Willians vê 'clima de 2009' de volta ao Flamengo e destaca união

RIO - Depois de ajudar o Flamengo a conquistar cinco vitórias em cinco jogos no primeiro turno do Campeonato Carioca, o volante Willians acredita que "o clima de 2009", ano em que o time conquistou o título estadual e o Brasileirão, está de volta ao clube. O time viveu um 2010 conturbado, no qual amargou até mesmo a prisão do goleiro Bruno, e encerrou a temporada sem nenhuma conquista.

Agora, com a chegada de reforços de peso como Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves, Willians aposta na reedição do ano vitorioso de 2009. "É um Flamengo novo. Estamos como em 2009, quando pegamos o Santos lá (na Vila Belmiro), vencemos e depois demos aquela arrancada até o título. Voltou o Flamengo de 2009. A união, aquela vontade a mais de entrar no campo e ajudar um ao outro. Se continuar desse jeito até o fim, temos bons frutos para colher pela frente", afirmou o jogador, em entrevista publicada nesta sexta-feira pelo site oficial do Flamengo.

Sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, Wilians passou a atuar mais recuado no meio-campo, já que antes ele ajudava mais na armação de jogadas. O fato, porém, não desanima o atleta. "Sou um cara que gosto muito do que faço, conquistando minhas metas. Tenho muito a conquistar ainda. Ele (Luxemburgo) conversou comigo e me deu essa nova função. Esse meu momento também é graças a ele. Tenho que acatar isso para lá na frente poder vencer", reforçou.