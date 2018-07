Volantes Amaral e Cáceres disputam vaga no Flamengo

RIO - O técnico Dorival Júnior esboçou nesta quinta-feira a escalação do Flamengo para a estreia no Campeonato Carioca, mas mostrou mais uma vez que tem uma dúvida para definir o time que vai enfrentar o Quissamã, neste sábado, às 17 horas, no Engenhão. O treinador ainda não confirmou se vai utilizar Cáceres ou Amaral no meio-de-campo.

Os volantes têm se revezado entre os titulares durante as atividades desta semana. Nesta quinta, Dorival optou pela escalação de Amaral no meio-de-campo, ao lado de Ibson e Rodolfo. O restante do time foi o mesmo das atividades anteriores, com o atacante Hernane sendo a referência no setor ofensivo.

Assim, o time titular do Flamengo na atividade desta quinta teve a seguinte formação: Felipe; Léo Moura, Renato Santos, Frauches e Ramon; Amaral, Ibson e Rodolfo; Rafinha, Nixon e Hernane.