Vôlei Nestlé acusa árbitro de comemorar vitória do Rexona na Superliga

A arbitragem no segundo jogo da semifinal da Superliga feminina de vôlei rendeu uma polêmica neste sábado. O Vôlei Nestlé divulgou uma nota acusando um dos juízes de comemorar a vitória do Rexona. Em um vídeo, o árbitro Anésio Leão é visto fazendo um gesto com mão logo após o match point.

O clube paulista exigiu um posicionamento da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). "Uma atitude como esta, em um jogo decisivo, gera suspeitas e coloca em dúvida a credibilidade da competição", escreveu.

Na sexta-feira, as duas equipes se enfrentaram no ginásio da Tijuca, com vantagem para o Vôlei Nestlé. Com o resultado, o Rexona agora precisa apenas de uma vitória em casa para chegar à decisão do torneio.

Confira a nota na íntegra:

"O Vôlei Nestlé, clube com sede na cidade de Osasco(SP), vem por meio desta nota oficial demonstrar a sua insatisfação com o ocorrido ao final do segundo jogo da semifinal da Superliga Feminina realizado na noite da sexta-feira, 25/3/2016. Neste sábado pela manhã, fomos surpreendidos por um vídeo que mostra explicitamente um dos profissionais da equipe de arbitragem, o juiz de linha número 4, Sr. Anésio Leão, comemorando o ponto decisivo da vitória da equipe do Rexona-Ades. Todos os profissionais do clube, dirigentes, comissão técnica e atletas estão cientes desta gravação e indignados com o ocorrido. A Superliga é o campeonato de maior relevância do vôlei brasileiro e o clássico envolvendo os times de Osasco e do Rio de Janeiro é o que desperta maior interesse entre torcedores e mídia. A equipe de arbitragem tem a obrigação de agir com imparcialidade em todos os momentos e uma atitude como esta, em um jogo decisivo, gera suspeitas e coloca em dúvida a credibilidade da competição".

Confira a nota da CBV:

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), a partir do conhecimento da Nota Oficial do Vôlei Nestlé (SP) divulgada neste sábado (26.03), apura o ocorrido no encerramento do segundo jogo da semifinal da Superliga feminina de vôlei 15/16 entre o Rexona-AdeS (RJ) e o Vôlei Nestlé (SP).

Enquanto os fatos são apurados e esclarecidos, a CBV informa que o referido juiz de linha não participará da terceira e decisiva partida do playoff semifinal, que será realizada às 18h30 da próxima segunda-feira (28.03), no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ).

A instituição reitera a confiança no trabalho imparcial e na credibilidade da arbitragem na Superliga 15/16 e ressalta que não houve influência da arbitragem no resultado final da partida.