Volpi celebra classificação, mas vê susto como aprendizado para o São Paulo

O São Paulo celebrou a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, mas o modo sofrido como ela foi obtida deverá servir como lição para a sequência da temporada. Essa foi a avaliação do goleiro Tiago Volpi logo após o time derrotar o Fortaleza na disputa de pênaltis por 10 a 9, depois de igualdade por 2 a 2.

Afinal, o time, que havia empatado o duelo de ida por 3 a 3 no Castelão, chegou a abrir 2 a 0 na noite deste domingo no Morumbi. Dois gols do Fortaleza aos 35 e aos 46 minutos do segundo tempo levaram o confronto aos pênaltis, quando uma defesa decisiva de Tiago Volpi, na décima cobrança dos adversários, de Gabriel Dias, encaminhou a classificação do São Paulo.

"Eu acho que serve como aprendizado muito grande. Saímos muito contentes pela classificação, mas não podemos sofrer como sofremos hoje, com um jogo sob domínio. Acabamos dando oportunidade para o Fortaleza empatar, e no final quase custou caro nossa classificação", afirmou o goleiro.

A classificação do São Paulo veio no lance seguinte, com o pênalti convertido por Léo, defensor que iniciou duelo no banco de reservas e foi acionado na etapa final, quando o time tentava assegurar a classificação. E ele celebrou a conquista da vaga.

"Primeiro agradecer a Deus por este momento. Treinamos muitos pênaltis nesta semana. Fizemos um grande jogo, tínhamos que ser coroados pela classificação. Foi uma semana importante para o grupo, para mim especialmente, então nada melhor que fechar com essa classificação. Sofremos no final, mas deu tudo certo, isso que importa", disse.

O São Paulo é o primeiro time garantido nas quartas de final da Copa do Brasil, sendo que o seu adversário será conhecido através de sorteio. Na próxima semana, o time terá compromissos por diferentes torneios. Na quarta, visitará o Lanús, pela segunda fase da Sul-Americana. E no domingo enfrentará o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão.