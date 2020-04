Volpi diz que não cobra faltas no São Paulo para evitar comparações com Ceni

O goleiro Tiago Volpi revelou que prefere não se arriscar nas cobranças de falta para evitar as comparações com Rogério Ceni no São Paulo. A justificativa foi dada em bate-papo pela internet com o ex-atacante Reinaldo, que também defendeu o clube do Morumbi. Tiago Volpi chegou ao São Paulo no início de 2019, após passagem pelo Querétaro, do México, e foi o primeiro goleiro a se firmar na posição desde a aposentadoria de Ceni no fim de 2015. Isso levou o clube a adquiri-lo ao término da temporada passada. Além de falar da "sombra" do ídolo, ele elogiou os cobradores de falta do elenco. Daniel Alves e Hernanes são dois deles.

"Prefiro ficar no meu canto e não fazer do que ter esse tipo de comparação desnecessária. Nesse momento, vou ser mais importante no que tenho de fazer do que em um extra de bater falta, por mais que o torcedor goste e queira relembrar o Ceni. Já recebi muita mensagem: 'por que não começa a bater falta?' Não preciso ser igual ao Rogério, até porque ninguém vai ser igual ao Rogério. É insubstituível. Não vejo essa necessidade", afirmou.

O goleiro, que possui contrato até 2023 com o São Paulo, assegurou que estará sempre à disposição para disputas de pênaltis. E lembrou que teve êxito em sua cobrança na semifinal do Campeonato Paulista de 2019 contra o Palmeiras. "Se for uma decisão de pênaltis, sempre vou estar à disposição. Fomos campeões no México assim, comigo batendo pênalti. Aqui, se tiver de bater, como bati contra o Palmeiras na semifinal, vou bater. É uma responsabilidade que me sinto bem", disse.