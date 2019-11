Volpi diz que São Paulo precisa ter mais regularidade para brigar pelo G-4

O goleiro Tiago Volpi voltou a lamentar a oscilação do São Paulo neste Campeonato Brasileiro. Após ter vencido a Chapecoense por 3 a 0 fora de casa, a equipe perdeu por 2 a 0 para o Fluminense no Morumbi. Com a derrota, o time foi ultrapassado pelo Grêmio e caiu para quinto lugar da tabela.

Volpi disse que o São Paulo precisa ter mais regularidade para brigar pelo G-4 do Campeonato Brasileiro, lugar que garante uma vaga já na fase de grupos da próxima Libertadores da América. O G-6 dá uma vaga ainda na primeira fase do torneio continental.

"Essa (oscilação) tem sido a tônica. Por mais que estivéssemos nos mantendo na zona de Libertadores, temos oscilado, sem ser uma equipe regular. Para quem almeja coisas importantes, a equipe precisa ter mais regularidade. Restam sete finais para a gente", afirmou Volpi.

Na próxima rodada, o São Paulo recebe o Athletico-PR no domingo, às 16h, no Morumbi. Até a derrota para o Fluminense, a equipe estava com 100% de aproveitamento como mandante com o técnico Fernando Diniz.

"Temos um jogo muito importante no domingo contra o Athletico-PR. Vamos nos reerguer para fazer um grande jogo e voltar a vencer em casa. Tínhamos 100% de aproveitamento com o Diniz, demos essa derrapada. Não é hora de abaixar a cabeça. Temos que ser o mais perfeito possível", disse Volpi.

O São Paulo está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, com 52 pontos, uma menos do que o Grêmio. O Corinthians, sexto colocado, tem 48 pontos na tabela.