Volpi é o único titular do São Paulo relacionado para enfrentar o Botafogo-SP

O técnico Fernando Diniz decidiu poupar todos os titulares de linha do São Paulo que enfrentaram o peruano Binacional, na última quinta-feira, na estreia da equipe na Copa Libertadores, fora de casa. Desgastados pela partida na altitude de 3.850 metros, os jogadores ganharão folga na visita ao Botafogo, neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Paulista, em Ribeirão Preto. Assim, estarão descansados para enfrentar a LDU, na próxima quarta-feira, no Morumbi.

Dos 23 jogadores relacionados, 19 são formados nas categorias de base do São Paulo, incluindo o veterano Hernanes. Tiago Volpi, Anderson Martins, Everton e Tréllez são os únicos não revelados em Cotia. Os titulares aproveitaram o sábado para realizar trabalho regenerativo no CT do clube.

A lista de Diniz inclui quatro novidades entre os profissionais: o lateral-direito Lucas Sena (18 anos), o volante Marcos Júnior (20) e os atacantes Gustavo Maia (19) e Galeano (19), relacionados de forma inédita para um jogo do time principal. Todos disputaram a edição deste ano da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Com 15 pontos no Grupo C do Campeonato Paulista, e está próximo de conquistar vaga para as quartas de final da competição. Adversário neste domingo, o Botafogo vive situação desesperadora: é lanterna do Grupo B, com apenas cinco pontos, e está à beira do rebaixamento.