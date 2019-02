Volpi lamenta fase ruim do São Paulo, mas nega que time esteja acomodado

O goleiro Tiago Volpi, do São Paulo, afirmou nesta terça-feira que o elenco está incomodado com a situação da equipe neste início de temporada. Em entrevista ao site oficial do clube, o jogador afirmou que apesar dos resultados não serem positivos, o time tem se empenhado e buscado ter forças para não se abalar diante da situação desfavorável.

"Não tem faltado empenho e dedicação. Estamos todos juntos para tentar tirar o São Paulo dessa situação. Contra o Red Bull, o time correu muito e se esforçou", comentou Volpi. Neste ano, além do início ruim no Campeonato Paulista, o clube do Morumbi foi eliminado na fase prévia da Copa Libertadores e ainda trocou de treinador, ao tirar André Jardine e trazer Cuca.

Volpi afirmou que mesmo com a situação desfavorável, o clube tem tentado não se abalar. "Temos que ser fortes e trabalhar duro todos os dias. Para jogar no São Paulo tem de saber suportar todo tipo de pressão. O São Paulo é um clube gigantesco, e só com trabalho vamos sair dessa situação", disse o jogador, que foi contratado pela diretoria no começo deste ano.

A quatro rodadas para o fim da fase de grupos, o São Paulo precisa superar Oeste e Ituano para entrar na zona de classificação para as quartas de final. O próximo adversário do time será o Bragantino, no próximo domingo, em Bragança Paulista.