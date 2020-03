Volpi sofre pequena fratura na mão direita e desfalca o São Paulo contra o Santos

O São Paulo informou que o goleiro Tiago Volpi sofreu uma pequena fratura na mão direita na vitória diante da LDU, do Equador, na quarta-feira, e está fora do clássico com o Santos, neste sábado, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.

O jogador já iniciou o processo de recuperação logo após um exame de imagem apontar o problema. O departamento médico do clube não informou o tempo de recuperação, mas Volpi não terá de passar por cirurgia e seguirá com o tratamento intensivo de fisioterapia na próxima semana.

A princípio, o goleiro vai perder o clássico com o Santos. A partida contra o River Plate, que estava agendada para terça-feira da próxima semana, no Morumbi, pela terceira rodada da Libertadores, foi adiada pela Conmebol, em prevenção à propagação do novo coronavírus.

Volpi se lesionou aos 11 minutos do segundo tempo da partida diante da LDU, no Morumbi, após sofrer um choque acidental com o adversário. Ele substituído pelo jovem Lucas Perri, que agora será titular no clássico.

Sem o goleiro, o grupo voltou aos treinos nesta quinta-feira no início da preparação para enfrentar o Santos. Os titulares fizeram uma série de exercícios regenerativos para minimizar o desgaste físico. O restante do elenco trabalhou no gramado com o técnico Fernando Diniz.

Para o clássico, o São Paulo contará com o retorno do meia-atacante Everton, que cumpriu suspensão na Copa Libertadores da América, e deve ficar como opção no banco de reservas neste sábado, contra o Santos.