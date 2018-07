Volta da seleção para o Rio após vaga tem descontração e samba

Na manhã seguinte à confirmação da classificação do Brasil em primeiro lugar no Grupo A e sua passagem para as oitavas de final, a CBF divulgou imagens do voo da seleção de Brasília, depois do jogo contra Camarões, no Mané Garrincha, rumo à Granja Comary.

O vídeo mostra clima de descontração durante a viagem. Enquanto alguns jogadores conversam e dormem, Daniel Alves, Dante, William e Luiz Gustavo tocam um samba. Assista.

Agora, a seleção se prepara em Teresópolis para a partida de mata-mata contra o Chile, no sábado, em Belo Horizonte.