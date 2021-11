Volta de 100% de público na Neo Química Arena anima Corinthians por reação no Brasileirão

Depois de quase um mês atuando com a presença parcial de seu torcedor, o Corinthians volta a jogar nesta segunda-feira, às 21h30, com a capacidade máxima de seu estádio permitida. Diante da lanterna Chapecoense, o time de Sylvinho contará com o apoio em massa da Fiel, que lotará a Neo Química Arena esperando ver a equipe reagir no Brasileirão.

Pelo protocolo elaborado pelo Governo de São Paulo para o retorno do público aos estádios, os clubes estão liberados a venderem a carga total de ingressos para duelos a partir do dia 1º de novembro, esta segunda. O Corinthians adiou sua partida com a Chape justamente para ter logo a presença em peso de seus torcedores. Até o último sábado, dia 30, 34 mil bilhetes haviam sido vendidos. A Neo Química Arena comporta 49 mil torcedores e a expectativa é de que mais de 40 mil assistam à partida válida pela 29ª rodada.

O Corinthians atuou duas vezes com público e em ambas a Neo Química Arena foi autorizada a receber até 30% de sua capacidade somente. Saiu de campo vitorioso nas duas partidas, vencendo o Bahia por 3 a 1 e o Fluminense por 1 a 0. Foram 10.624 torcedores diante dos baianos e 12.045 contra os cariocas.

O Corinthians é o sétimo colocado do Brasileirão, com 41 pontos, e está fora do G-6 pois amargou dois tropeços nas últimas rodadas. Foi derrotado pelo São Paulo no clássico e empatou por 2 a 2 com o Inter no fim de semana passada. A ideia é voltar a vencer para não perder terreno na briga pela pré-Libertadores. O fato de ter levado nove gols nos últimos dez jogos incomoda o elenco, ainda mais considerando que a defesa é a quarta melhor do torneio.

Sylvinho sempre deu ênfase à construção de sistemas defensivos sólidos, sua prioridade na chegada ao clube. A defesa vinha bem, mas ultimamente anda sempre dando algum vacilo, como no gol de empate sofrido diante do Inter, na rodada passada, já nos acréscimos. Evitar esses "erros" voltou à pauta.

"A gente está em busca de uma evolução, pois não estamos satisfeitos com o que a gente vem desempenhando defensivamente. A gente quer, sim, ser a melhor defesa do campeonato", garantiu o jovem zagueiro João Victor. "Nosso objetivo é melhorar o que vinha fazendo de bom", completou.

João Victor volta ao time titular após cumprir suspensão e retoma seu lugar na retaguarda ao lado de Gil. Com isso, Raul Gustavo retorna para o banco de reservas.

O técnico Sylvinho terá o desfalque importante do goleiro Cassio. O veterano está suspenso e será substituído pelo jovem Matheus Donelli. O meio-campista Renato Augusto permaneceu na parte interna do CT realizando exercícios de controle de carga nos últimos dias, mas não preocupa. O lateral-esquerdo Lucas Piton faz tratamento de um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda e está fora.

A lanterna Chapecoense soma somente 13 pontos e está virtualmente rebaixada. Tenta somar mais cinco pontos a fim de não amargar a pior marca do Brasileirão, desde que o torneio é disputado em pontos corridos. Em sua última cartada, o clube aposta no interino Felipe Endres. Ele assumiu após a saída Pintado.

CORINTHIANS X CHAPECOENSE

CORINTHIANS - Matheus Donelli, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Gabriel Pereira, Róger Guedes e Jô (Mosquito, Vitinho ou Adson). Técnico: Sylvinho.

CHAPECOENSE - Keiller; Matheus Ribeiro, Ignácio, Joilson e Busanello; Moisés Ribeiro, Anderson Leite e Denner; Mike, Geuvânio e Anselmo Ramon. Técnico (interino): Felipe Endres .

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

HORÁRIO - 21h30

LOCAL - Neo Química Arena

TV - Premiere