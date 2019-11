Volta de Antony cria dilema para Fernando Diniz escalar o São Paulo

O técnico Fernando Diniz tem um dilema para escalar o São Paulo para a partida contra o Ceará, no domingo, no Castelão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador não terá Pablo, suspenso, mas contará com a volta de Antony.

No clássico contra o Santos, Diniz colocou Juanfran na lateral-direita e adiantou Daniel Alves para o meio de campo. Antony estava suspenso por causa do terceiro cartão amarelo e com lesão na coxa esquerda que o fez ser cortado da seleção brasileira olímpica.

Com a volta de Antony e a suspensão de Pablo, Diniz pode mudar o esquema tático e escalar a equipe sem centroavante. Assim, Antony entraria naturalmente na vaga de Pablo. Outra opção é colocar Raniel ou Alexandre Pato como centroavante e tirar algum outro jogador do time ou até mesmo deixar Antony fora.

"É uma das possibilidades (escalar Raniel), mas nada impede de termos outro formato de equipe para jogar. Eu vou colocar os melhores jogadores que eu achar para o São Paulo aumentar as chances de vitória", afirmou o treinador.

Uma outra dúvida é no meio de campo da equipe. No clássico contra o Santos, Liziero entrou na vaga de Jucilei, e o São Paulo evoluiu na partida, empatou e teve até chances de virar.

Como de costume, Diniz fará mistério na escalação do São Paulo. Os treinos de quarta e quinta-feira serão abertos apenas para imagens do aquecimento dos jogadores. Na sexta e no sábado, as atividades serão completamente fechadas à imprensa.

VEJA POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Sem centroavante: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Jucilei (Liziero), Tchê Tchê, Daniel Alves, Igor Gomes e Vitor Bueno; Antony.

Sem Juanfran: Tiago Volpi; Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Jucilei (Liziero), Tchê Tchê, Igor Gomes e Vitor Bueno; Antony e Raniel (Alexandre Pato).

Sem Antony: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Jucilei (Liziero), Tchê Tchê, Daniel Alves, Igor Gomes e Vitor Bueno; Raniel (Alexandre Pato).