Volta de Arana e Uendel minimiza problemas de Tite no Corinthians

Tite tem um problema a menos para a sequência do Corinthians Campeonato Brasileiro. Os laterais Uendel e Guilherme Arana voltaram aos treinos e o treinador não deve precisar mais improvisar na esquerda.

Os dois devem ser liberados pelo departamento médico para a partida do próximo dia 15, contra o Goiás, no Itaquerão. Sem os dois jogadores, o treinador teve de colocar o zagueiro Yago no setor nas últimas três rodadas do Nacional.

Fagner também treinou na quarta-feira, mas o seu caso é mais delicado. Com uma lesão muscular, ele só deve voltar a jogar em novembro. Enquanto ele estiver fora de combate, Edilson será o titular.

Bruno Henrique, com um edema ósseo no tornozelo esquerdo, e Cristian, com lesão na panturrilha, só devem participar dos treinos com o restante do elenco a partir da próxima semana. O Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com 61 pontos, cinco a mais do que o Atlético-MG, segundo colocado.