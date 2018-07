Volta de Cássio e jogo com 'lanternas' motivam o Corinthians

Em meio a um de seus piores momentos no Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem boas chances de ter um pouco de paz nas duas próximas rodadas, quando enfrentará equipes, teoricamente, mais frágeis, casos de Santa Cruz e América-MG. Além disso, o goleiro Cássio deve retornar ao time.

O Corinthians enfrenta o Santa Cruz dia 12, em Cuiabá, em partida que pode marcar o retorno de Cássio. Na quinta-feira, o goleiro treinou com bola pela primeira vez desde que sofreu uma contusão no ombro esquerdo. O técnico Fábio Carille já avisou que quando ele estiver recuperado, voltará a ser titular, independente das atuações de Walter.

Além de Cássio, existe ainda a expectativa para saber sobre a condição física do zagueiro Yago, que deixou o jogo contra o Atlético-MG com uma lesão na coxa esquerda, mas o resultado detalhada do exame será conhecido apenas nesta sexta-feira.

Depois de encarar o Santa, que soma 23 pontos e ocupa a penúltima colocação, o Corinthians terá pela frente o América-MG, dia 16, em Itaquera. A equipe alvinegra chegou a disputar as primeiras colocações do Brasileiro, mas a sequência de resultados ruins fez o time cair na tabela e atualmente, os comandados de Carille ocupam apenas a 8ª colocação, com 42 pontos.

O Corinthians vem de seis jogos sem vitórias, sendo quatro partidas consecutivas sem marcar um gol sequer.