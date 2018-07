Volta de Emerson e Diguinho motiva elenco do Flu Perder a liderança do Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro no domingo não tirou o clima de otimismo nas Laranjeiras. Os jogadores acreditam que a volta de dois importantes desfalques - o atacante Emerson e o volante Diguinho - é essencial para o Fluminense retomar a ponta da tabela nas próximas rodadas. A dupla treinou forte com o restante do elenco nesta terça-feira, na praia do Leme, e deve ficar à disposição do técnico Muricy Ramalho para o clássico contra o Botafogo, domingo, no Engenhão.