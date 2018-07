Volta de Felipão ao Grêmio repercute na imprensa internacional

O rápido retorno de Luiz Felipe Scolari ao trabalho foi destaque na imprensa internacional. O técnico, que deixou o comando da seleção brasileira há apenas duas semanas, foi contratado pelo Grêmio, que demitiu Enderson Moreira após a última rodada do Campeonato Brasileiro. Felipão, que teve passagem vitoriosa pelo clube gaúcho, será apresentado nesta quarta-feira.

Grande parte das publicações cita a campanha do Brasil na Copa do Mundo encerrada há pouco tempo. O inglês Daily Mail lembra que o técnico - que já comandou o Chelsea - estará à frente do Grêmio pela terceira vez após o "desastre" da Copa do Mundo, em referência à goleada por 7 a 1 sofrida pela seleção na semifinal contra a Alemanha.

O site da Fifa também destaca que o técnico consegue novo trabalho após o "desapontamento" do Mundial disputado em casa. A entidade lembra que, durante passagem anterior ao clube gaúcho, Felipão foi campeão da Copa Libertadores (em 1995) e do Campeonato Brasileiro (no ano seguinte). O Marca, da Espanha, afirma que o retorno do técnico ao time que o projetou foi concretizado após 18 anos.

No dia em que a imprensa argentina se mobilizou pela iminente saída de Alejandro Sabella do comando da seleção, a mudança de emprego de Felipão também teve destaque. O Clarín cita a rapidez com que o ex-técnico do Brasil se recolocou no mercado de trabalho. Além de recordar a passagem pela seleção brasileira, o jornal também lembra que o último time de Scolari foi o Palmeiras, do qual saiu antes do rebaixamento para a Série B.

Já o Olé, que coloca "O Gaúcho Scolari" na manchete, diz que o técnico comandará quatro atletas argentinos no time de Porto Alegre: Matías Rodríguez, Rovertino Calavesio, Alan Ruiz e Hernán Barcos. O principal jornal esportivo da Argentina também fala dos rumores de que Sabella teria sido sondado para assumir o lugar que, agora, é de Felipão.