Volta de Gustagol ao Corinthians será definida nesta sexta-feira

O retorno do atacante Gustagol ao time do Corinthians não está confirmado para o jogo de domingo diante do Oeste, em Itaquera. Sua escalação depende dos testes físicos e dos treinos que serão realizados nesta sexta-feira – a atividade será fechada à imprensa.

O artilheiro do time na temporada com oito gols sofreu um carrinho do zagueiro Luizão, advertido apenas com o cartão amarelo. Mesmo com dores no tornozelo direito, Gustagol deixou o estádio Walter Ribeiro sem muletas nem qualquer bandagem no local. Por causa do lance, o Corinthians estuda apresentar uma reclamação formal contra o árbitro Luiz Flavio de Oliveira.

Desde a contusão, o atacante passou a fazer tratamento no local e perdeu os jogos contra Santos e Ceará. No clássico, ele esteve no camarote da Arena Corinthians.

Com a ausência de Gustagol, o técnico Fábio Carille escalou Mauro Boselli como centroavante. O argentino não fez gol, mas teve boas atuações. Diante do Ceará, o atacante deu a assistência para o primeiro gol, marcado por Júnior Urso. Outra opção para ser a referência no ataque é Vagner Love, que fez um gol atuando como “camisa 9” no estádio Castelão.

O Corinthians pode garantir a classificação para a próxima fase no jogo de domingo. O time lidera do Grupo C com 15 pontos, um a mais que a Ferroviária, que enfrenta o Bragantino em casa.