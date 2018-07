Volta de Jefferson é atração do Botafogo contra Coritiba

O retorno do goleiro Jefferson deve ser o grande reforço do Botafogo para a partida contra o Coritiba, neste sábado, às 21 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jefferson foi poupado do último jogo, após o período em que ficou servindo a seleção brasileira na Copa do Mundo.

Em 10 rodadas disputadas até o momento, o Botafogo conquistou apenas nove pontos, dois a mais que os times que estão na zona de rebaixamento. Jefferson reconhece o mau momento da equipe e acredita que é preciso reagir rápido. "Estamos perto da zona do rebaixamento e o campeonato não começou agora. Temos que assumir e fazer os pontos necessários para sair de perto das últimas posições. Esse ano está sendo difícil e temos que nos unir. Temos que pensar em pontuar e tirar o time dessa situação", disse o goleiro.

O volante Aírton também deve retornar ao time neste sábado. O jogador ficou impedido de atuar contra o Sport na última rodada por questões de documentação. O problema já foi resolvido pelo clube e o atleta está disponível para jogar.

O time, no entanto, terá baixas importantes. O meia Carlos Alberto, com dores musculares, deve desfalcar a equipe. Os jovens Gabriel e Daniel brigam pela vaga no meio de campo. Também com dores musculares, Jorge Wagner está vetado. Além deles, o atacante Emerson e o lateral-direito Edílson seguem fora do time. Ambos cumprem uma punição por se envolverem em uma confusão no jogo contra o Grêmio, antes do recesso da Copa do Mundo.