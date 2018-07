Volta de Messi pode reunir trio de ataque do Barcelona em clássico com Real Madrid

O trio de ataque mais letal da história do futebol espanhol não joga junto desde que o argentino lesionou o joelho no final de setembro. Desde então, Neymar e Suárez aproveitaram o espaço que tiveram para crescer no time.

Neymar recebeu maiores responsabilidades criativas do técnico Luis Enrique e desenvolveu um maior senso de entendimento com os companheiros de equipe, especialmente Suárez.

A dupla marcou 16 gols nos últimos sete jogos do Barça e pela primeira vez em anos, com o Barça no topo da tabela da Liga Espanhola e liderando o grupo da Liga dos Campeões, não há uma conversa sobre a "Messi dependência".

Mas o retorno de Messi contra o Real Madrid dá, sem dúvidas, uma nova dimensão ao ataque do Barcelona, seja como titular ou saindo do banco de reservas.

"Estamos cientes de que Leo é o melhor do mundo e vamos sempre reconhecer isso", disse Suárez durante entrevista na quarta-feira. "O tempo diz o quão bom é um ataque, mas estamos certos que nos damos bem e o time inteiro nos ajuda a marcar gols".