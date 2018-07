Volta de Muricy Ramalho recuperou minha confiança, diz Maicon

SÃO PAULO - Em um balanço de fim de ano, o meia Maicon admite que a volta de Muricy Ramalho ao comando do São Paulo foi o grande responsável pela retomada do seu bom futebol, no segundo semestre deste ano. O jogador ganhou mais espaço e formou boa dupla de armação com Paulo Henrique Ganso.

"Ele me deu mais oportunidades e, assim, ganhei confiança novamente", reconhece o meia, que havia perdido espaço na equipe sob os comandos de Ney Franco e Paulo Autuori, nesta temporada.

A reação de Maicon coincide com o retorno de Muricy ao time, no início de setembro. Com sua chegada, o São Paulo deixou e se afastou da zona de rebaixamento e avançou na Copa Sul-Americana, até ser eliminado pela Ponte Preta, nas semifinais.

"Já na reta final do Campeonato Brasileiro deste ano nós mostramos evolução. Passamos por momentos difíceis, mas isso ficou para trás e queremos dar alegrias ao torcedor. Nosso objetivo é sempre brigar por títulos e tenho certeza de que faremos isso na próxima temporada", promete Maicon, que, em 2014, disputará sua terceira temporada com a camisa do São Paulo.