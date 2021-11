Volta de público na Neo Química Arena dá 100% de aproveitamento ao Corinthians

O retorno do público na Neo Química Arena é o maior aliado do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Um exemplo dessa força foi o que ocorreu diante da Chapecoense, nesta segunda-feira, quando os 40 mil torcedores presentes apoiaram o time até a saída do gol decisivo, aos 52 minutos da etapa final.

Sem público em Itaquera, por cauda da pandemia, o Corinthians, em 11 partidas, somou três vitórias, quatro empates e quatro derrotas, obtendo um aproveitamento de 39,3%. Com o seu estádio com os fãs nas arquibancadas, foram três jogos e três vitórias (100% de aproveitamento).

O Corinthians volta a atuar em casa no próximo sábado, diante do Fortaleza, adversário direto na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, e no dia 13 terá pela frente o Cuiabá. Os ingressos começaram a ser vendidos nesta segunda-feira e a expectativa é de que 80 mil torcedores deverão comparecer para tentar empurrar o time para a conquista de seis pontos muito importantes para a classificação.