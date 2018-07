Volta de Tevez para o City foi 'desespero', diz Ferguson

"Desespero? Paul Scholes é o melhor meio-campista dos últimos 20 anos", declarou o treinador do Manchester United, nesta sexta-feira. "Desespero? Na quarta-feira eles jogaram com um jogador que recusou-se a entrar em campo e que o treinador (Roberto Mancini) disse que nunca jogaria para eles de novo. O que é isso? Não é desespero?" declarou.

Tevez voltou a atuar pelo City diante do Chelsea, na última quarta, quando entrou no segundo tempo e deu a assistência para Nasri marcar o segundo gol da vitória por 2 a 1. Ele estava afastado desde setembro do ano passado, quando se recusou a entrar durante uma partida diante do Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões da Europa. Desde então, entrou em litígio com o clube, negociou com outras equipes, mas acabou permanecendo.

Já Scholes voltou ao Manchester United no início deste ano. O jogador havia anunciado a aposentadoria seis meses antes, mas, com os desfalques do time, aceitou o convite de Ferguson para retornar aos gramados.

As provocações de ambos os lados devem fazer ferver um clássico que já tem tudo para ser quente. As duas equipes de Manchester seguem brigando ponto a ponto pelo título do Campeonato Inglês e uma vitória no dia 30 de abril, no Etihad Stadium, pode ser fundamental para isso. O United está na liderança da competição, com 70 pontos, mas é perseguido de perto pelo City, que está com um ponto a menos. "Precisamos vencer todos os jogos. Isso não é problemas para mim. Estou nesta posição há anos", comentou Ferguson.