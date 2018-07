Volta de Wellington Paulista dá confiança ao Cruzeiro

O técnico Cuca reconhece a importância do atacante para o time do Cruzeiro e não esconde sua alegria com o retorno dele. "O Wellington entrou bem, fez gol, deu bola na trave, fez outro, que estava impedido. Ele é um jogador de confiança extrema nossa. Ficou um tempo parado e quando voltou, voltou em grande estilo", elogiou o comandante cruzeirense.

Mesmo com esse período afastado do time, Wellington Paulista é o artilheiro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, com sete gols marcados. No clube mineiro desde janeiro de 2009, ele já disputou 85 jogos e balançou a rede 42 vezes.