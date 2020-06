Volta do Campeonato Russo é antecipada para dia 19 e terá torcida no estádio

O Campeonato Russo será retomado em 19 de junho, de acordo com o vice-primeiro-ministro do país, Dmitry Chernyshenko. A data é dois dias antes da previsão inicial para a volta da competição, paralisada em função da pandemia do coronavírus.

De acordo com a liga, o dia 21 de junho, anunciado anteriormente, se tratava da data-base para a realização da rodada de volta do Campeonato Russo, com os jogos sendo realizados em diferentes datas, a partir do detalhamento da tabela.

No dia 19, serão disputados dois jogos: Krylya Sovetov Samara x Akhmat Grozny e Sochi x FC Rostov. Esses compromissos encerrarão um período de cerca de três meses sem futebol na elite russa. Na retomada, partidas poderão contar com a presença de torcedores nas arquibancadas, ainda que limitados a 10%.

Foi esse o acordo fechado entre a União de Futebol da Rússia e o governo nacional para os primeiros jogos do torneio nacional. Depois, dependendo da evolução do coronavírus no país, esse porcentual poderá ser ampliado.

Isso significa que a partida em Samara, no estádio Cosmos, construído para a Copa do Mundo de 2018, poderá receber até 4.500 espectadores. A situação, porém, será diferente em Sochi, por causa de determinação das autoridades municipais que vai impedir a presença de público.

O último balanço aponta que a Rússia tem 5.037 mortes por causa do coronavírus. Quando foi paralisado, o campeonato nacional era liderado pelo Zenit com 50 pontos e nove de vantagem para Lokomotiv Moscou e Krasnodar. Faltam oito rodadas para o fim da disputa.