Volta do Cruzeiro à Arena do Jacaré anima Edcarlos

O Cruzeiro volta à Arena do Jacaré no domingo, diante do Vasco, após mandar suas últimas três partidas no Campeonato Brasileiro no Parque do Sabiá, em Uberlândia. O retrospecto no estádio de Sete Lagoas é bom. Lá, a equipe mineira atuou sete vezes na competição, acumulando cinco vitórias e duas derrotas.

"O retrospecto é bom e isso nos anima também. Quando é de uma forma positiva, isso tem que ser levado em consideração. Ali nós conseguimos grandes vitórias e vamos levar isso para campo. É um fator motivador, mas ressaltando que cada jogo é uma história. É outra situação que vamos vivenciar. Agora é contar com o apoio do torcedor, que eles não desanimem porque nós estamos bastante empolgados com o campeonato e vamos lutar até o final. Pedimos que eles venham conosco e nos ajudem nesses últimos três jogos", declarou o zagueiro Edcarlos.

Após ter ficado no banco diante do Corinthians, no último sábado, Edcarlos voltará à equipe titular no domingo, entrando no lugar do suspenso Gil. E mostra confiança para ajudar o Cruzeiro a ganhar do Vasco.

"Quando o Cuca vem falando para vocês que pode pegar qualquer que seja dos quatro (zagueiros), menos o Caçapa, porque está machucado, isso não é mentira dele. Nós estamos na mesma condição e, por isso, ele optou por colocar Gil e Léo (contra o Corinthians). Os dois foram bem e, na minha concepção, o Gil foi o melhor em campo e o time se saiu muito bem", analisou Edcarlos.

Na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, três pontos atrás do Corinthians (63 a 60), o Cruzeiro vive momento decisivo e precisa vencer as últimas três partidas da competição para seguir sonhando com o título. O primeiro obstáculo será o Vasco, neste domingo, pela 36ª rodada.