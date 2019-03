Volta Redonda x Botafogo: saiba como assistir ao jogo do Carioca

Volta Redonda e Botafogo jogam neste sábado, às 19h (de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. As duas equipes chegam embaladas por uma sequência de bons resultados, o que aumenta a expectativa para a partida.

Onde assistir Volta Redonda x Botafogo ao vivo?

Volta Redonda x Botafogo será transmitido pela Premiere e terá acompanhamento em tempo real do Estado. O Voltaço venceu na estreia da Taça Rio e o Botafogo empatou. Ambos entram em campo para manter a sequência de invencibilidade.

Decepção na Taça Guanabara, quando não conseguiu nem se classificar para a semifinal, o Botafogo vem de seis partidas sem derrotas. Foram dois jogos no Carioca, dois na Sul-Americana e dois na Copa do Brasil. Na última quarta-feira, derrotou o Cuiabá por 3 a 0 e avançou na Copa do Brasil. No estadual, vem de empate por 1 a 1 com o Botafogo.

Já o Voltaço bateu o Resende por 1 a 0, na última rodada, e completou quatro jogos sem derrota. A última vez que o time tropeçou foi quando sofreu uma goleada de 5 a 2 para o Vasco, no dia 23 de janeiro, há mais de um mês.