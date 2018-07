Volta Redonda cede empate ao Tupi e adia vaga nas quartas de final da Série C

O Volta Redonda-RJ perdeu uma grande chance de antecipar a sua vaga nas quartas de final no Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. O time fluminense empatou com o Tupi-MG por 2 a 2, depois de abrir dois gols de vantagem, nesta segunda-feira, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), no fechamento da 17.ª rodada, a penúltima da fase classificatória.

Com 28 pontos, o já classificado Tupi manteve a vice-liderança, só atrás do São Bento-SP, que tem a mesma pontuação e melhor saldo de gols: 9 a 4. O Volta Redonda ficou com 25 pontos, em terceiro lugar. Agora depende da última rodada, quando vai enfrentar o São Bento no interior de São Paulo. Um empate deve servir para o time fluminense, que tem bom saldo de gols: 8.

Os gols do Volta Redonda foram marcados no primeiro tempo por David Batista, de pênalti, e Marcelo, de cabeça. Mas o Tupi empatou com Rafael e Fernando, ambos de cabeça.

A briga ainda é boa pelas duas vagas restantes nas quartas de final. O Tombense-MG (25), quarto colocado, recebe o ameaçado Macaé-RJ (18), enquanto que o Ypiranga-RS (23) recebe o Botafogo-SP (22).

O Joinville-SC (22) joga em casa contra o rebaixado Mogi Mirim-SP (13) e também está com chances, dependendo de uma série de combinações. O Bragantino-SP, com 18 pontos, tenta escapar do descenso, mas precisa vencer o Tupi, em Juiz de Fora (MG).

CSA GANHA - No estádio Rei Pelé, em Maceió, o CSA-AL confirmou o favoritismo e bateu o Salgueiro-PE por 2 a 0, com gols de Michel, de cabeça, e Thales, ambos no primeiro tempo. O clube alagoano manteve a vice-liderança com 31 pontos, um atrás do Sampaio Corrêa-MA. Os dois estão classificados.

Restam ainda duas vagas, que serão definidas na última rodada. O Fortaleza-CE, com 24 pontos, tem maiores chances e pode avançar com um empate por ter bom saldo de gols. O quarto colocado é o Remo-PA, com 22. Ainda brigam por vagas Confiança-SE e Cuiabá-MT, também com 22 pontos, e Salgueiro, com 21.

O ASA-AL, com 13 pontos, já está rebaixado, enquanto que brigam contra o descenso Botafogo-PB (18), Moto Club-MA (20) e o próprio Salgueiro.

Confira a 17.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sexta-feira

Botafogo-PB 0 x 0 ASA-AL

Sábado

Tombense-MG 2 x 1 Botafogo-SP

Mogi Mirim-SP 3 x 0 Macaé-RJ

Remo-PA 1 x 2 Sampaio Corrêa-MA

Moto Club-MA 1 x 0 Cuiabá-MT

Domingo

Bragantino-SP 1 x 1 Joinville-SC

Confiança-SE 2 x 0 Fortaleza-CE

Segunda-feira

CSA-AL 2 x 0 Salgueiro-PE

Volta Redonda-RJ 2 x 2 Tupi-MG