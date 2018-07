Volta Redonda só empata e perde chance de disparar na Série C

O Volta Redonda desperdiçou de disparar na liderança do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro ao não passar de um empate por 0 a 0 com o Ypiranga, neste sábado, em casa, pela sexta rodada da competição. O resultado deixou o time carioca com 11 pontos, dois à frente justamente do adversário deste sábado, que é o vice-líder da chave, com nove.

Em outro duelo neste sábado, o Bragantino também empatou sem gols com o Tombense, enquanto o Mogi Mirim venceu pela primeira vez ao fazer 2 a 0 sobre o Tupi. A equipe de Bragança Paulista segurou o empate no confronto realizado no interior de Minas Gerais e, com nove pontos, aparece em terceiro lugar, ficando atrás do Ypiranga apenas pelo saldo de gols: 3 a 2.

Apesar da vitória, o Mogi Mirim ainda é o lanterna, com quatro pontos, mesma pontuação do Macaé, o penúltimo. O Tombense está perto da zona de rebaixamento, com seis pontos, em oitavo lugar, enquanto o Tupi permanece com oito pontos, em sexto lugar.

Mas estas posições podem mudar com os dois jogos programados para este domingo. O Joinville, com seis, recebe o São Bento, com oito, enquanto o Botafogo-SP, também com oito, enfrenta o Macaé, em Ribeirão Preto (SP).

Pelo Grupo A, Moto Club e ASA empataram por 1 a 1 no Castelão, em São Luís (MA). Ambos têm cinco pontos e estão bem perto da zona de rebaixamento. Estão previstos mais dos jogos domingo e outro na segunda-feira. No momento, o CSA lidera com 11 pontos, seguido pelo Fortaleza, com 10.

Confira os jogos da 6.ª rodada da Série C:

Sexta-feira

CSA-AL 1 x 1 Confiança-SE

Sábado

Tombense-MG 0 x 0 Bragantino-SP

Mogi Mirim-SP 2 x 0 Tupi-MG

Moto Club-MA 1 x 1 ASA-AL

Volta Redonda 0 x 0 Ypiranga

Domingo

15 horas

Joinville-SC x São Bento-SP

16 horas

Botafogo-SP x Macaé-RJ

Salgueiro-PE x Cuiabá-MT

18 horas

Fortaleza-CE x Sampaio Corrêa-MA

Segunda-feira

21 horas

Botafogo-PB x Remo-PA