Volta Redonda vence Fluminense-BA fora de casa e fica perto do acesso na Série D

O Volta Redonda deu um passo importante rumo ao acesso no Campeonato Brasileiro da Série D ao vencer o Fluminense de Feira de Santana, por 3 a 2, fora de casa, neste domingo, no interior da Bahia. Agora o time do Rio de Janeiro pode até perder por 1 a 0 ou 2 a 1 no jogo de volta, marcado para o próximo sábado, às 16 horas, no Estádio Raulino de Oliveira, que estará garantido na Série C em 2017.

David, de bicicleta, abriu o placar para o time visitante, que levou a virada com gols de Bruninho e Rafael Granja, de cabeça. Marcos Júnior deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. O gol da vitória do Volta Redonda foi marcado numa falta cobrada por Dija Baiano, aos seis minutos do segundo tempo.

A fase quartas de finais começou sábado com dois jogos. O Ituano perdeu em casa para o CSA, por 2 a 1, enquanto Moto Clube e Atlético Acreano empataram por 2 a 2 no Castelão, em São Luis.

Nesta segunda-feira, Itabaiana e São Bento, de Sorocaba, se enfrentarão a partir das 20 horas, em Sergipe.