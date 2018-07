Volta Redonda vence o Moto Club e vai à final da Série D

O Volta Redonda é o primeiro finalista do Campeonato Brasileiro da Série D, a quarta divisão nacional. Neste sábado, venceu o Moto Club, por 3 a 1, no Estádio Raulino de Oliveira, e se garantiu na decisão porque na ida, em São Luis (MA), houve empate por 1 a 1.

Além de ser finalista, o time fluminense segue como o único clube invicto da competição e agora espera o classificado na outra semifinal entre São Bento e CSA. Os quatro semifinalistas já garantiram o acesso à Série C de 2017.

Determinado a vencer, o Volta Redonda abriu o placar logo aos quatro minutos com David, de cabeça. O mesmo David ampliou aos 17 minutos, mas no minuto seguinte Fred descontou para o time maranhense. O Volta Redonda liquidou a fatura com Dija Baiano, aos 36 minutos. No segundo tempo, o time fluminense apenas administrou a sua vantagem.

São Bento e CSA se enfrentam neste domingo, às 16 horas, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. O time paulista precisa vencer por três gols de diferença para ir à final porque em Maceió perdeu por 2 a 0.