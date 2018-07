Volta Redonda vence Tombense e lidera seu grupo na Série C

O Volta Redonda assumiu a liderança isolada do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C, neste sábado, ao vencer em casa o Tombense, por 2 a 0, pela quarta rodada. Com isso, chegou aos nove pontos, contra sete de dois times paulistas: o Bragantino, que venceu o Mogi Mirim por 4 a 2, e o São Bento, que perdeu fora de casa para o Tupi, por 1 a 0.

O Volta Redonda aproveitou bem o fator casa e não deu chances para o Tombense, que fica com quatro pontos, em oitavo lugar no Grupo B. O Bragantino foi até Mogi Mirim e começou com tudo, abrindo 2 a 0. Mas levou o empate e só confirmou sua vitória nos minutos finais, fazendo 4 a 2. O Mogi é o lanterna com apenas um ponto.

O São Bento sofreu sua primeira derrota ao cair em Juiz de Fora diante do Tupi, que agora soma cinco pontos, em quinto lugar. Outros dois jogos do grupo serão realizados domingo.

Pelo Grupo A, só houve um jogo. O Sampaio Correa chegou aos sete pontos, ocupando as primeiras posições, após empatar em casa por 1 a 1, no Castelão, em São Luis, com o Cuiabá. O time do Mato Grosso tem três pontos e ocupa a lanterna da chave.