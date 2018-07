Nilton e Wellington, volantes do Inter, são flagrados no doping

Os volantes Nilton e Wellington, ambos do Internacional, foram flagrados em exames anti-doping realizados pela CBF em jogos da Copa do Brasil e do Brasileirão. O Ex-corintiano acabou pego em duas partidas, enquanto o são-paulino caiu em uma partida. Preventivamente, a dupla está suspensa por 30 dias.

Nilton foi flagrado no doping em dois exames seguidos, nos jogos contra o Corinthians, dia 16 de setembro, pelo Brasileirão, e contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, no dia 30 do mesmo mês. Wellington deu positivo num exame após jogo contra o Palmeiras, dia 23 de setembro, também pela Copa do Brasil.

Na urina de Nilton e Wellington foram encontradas as substâncias proibidas hidroclorotiazida e clorotiazida. São diuréticos, classificados pela Wada na categoria S5 e proibidos de serem utilizados por atletas. Além de servir para emagrecer, essas substâncias são utilizadas para tratamento de pressão e contra inchaços provocados por problemas cardíacos.

O clube gaúcho divulgou nota nesta segunda-feira na qual garante confiar na inocência de seus jogadores. Afirmou, ainda, que iniciou os procedimentos para fazer a defesa da dupla.