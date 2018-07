'Voltar ao futebol brasileiro seria um retrocesso', diz Lucas

Há dois anos no Paris Saint-Germain, Lucas já se sente adaptado ao futebol europeu. Depois de um primeiro ano difícil na equipe francesa, o meia-atacante vem mostrando evolução em campo e, por consequência, ganhou oportunidades entre os titulares. Satisfeito na França, o jogador não pensa em voltar ao futebol brasileiro tão cedo.

"Eu falei que 2013 era o ano da adaptação e 2014 o da afirmação. Estou feliz que as coisas estão dando certo agora. Hoje sou mais completo na parte tática, em jogar sem a bola, em respeitar a disciplina tática, a movimentação em campo", afirmou Lucas, em entrevista à TV Globo.

Já acostumado à velocidade do futebol da Europa, ele acredita que esporte nacional precisa evoluir. "A gente tem que rever esse conceito. Temos que ter humildade de falar que o futebol deles está na nossa frente. É um futebol mais coletivo", comentou.

De tão adaptado à Europa, Lucas acredita que voltar a jogar no Brasil neste momento seria um "retrocesso". "Se eu voltasse para o Brasil hoje, teria um retrocesso na minha carreira", afirmou, antes de ponderar: "Iria me dar bem aqui, com certeza, porque o futebol aqui é mais lento".