Volto ao São Paulo na próxima semana, diz o lateral Junior Cesar

SÃO PAULO - Recuperado de uma cirurgia no tendão de Aquiles da perna esquerda, Junior Cesar conta os dias para voltar aos gramados e defender novamente o São Paulo. O lateral-esquerdo adota um discurso cauteloso, mas acredita que estará à disposição do técnico Paulo César Carpegiani na próxima semana.

"No final de semana não, ainda tenho uma etapa [da recuperação] para ser cumprida, fazer alguma parte física. No sábado devo fazer o rachão com os outros jogadores e na semana que vem eu devo ser liberado", explicou o lateral-esquerdo, em entrevista à TV Globo. "Estou me sentindo bem", completou.

Ansioso para voltar ao São Paulo, Junior Cesar acredita que logo o time vai melhorar no Campeonato Paulista e deixar a irregularidade de lado. "Me dedico ao máximo para estar com o grupo. Todos estão tendo muita vontade de acertar e acho que com mais alguns jogos as coisas boas vão acontecer no São Paulo", disse.

